Ион Кику: «Не представляю, за счет чего мы можем рассчитывать на экономический рост в 2025 году»

Бывший премьер-министр Ион Кику выразил скептицизм по поводу возможного экономического роста Республики Молдова в 2025 году, ссылаясь на такие факторы, как снижение экспорта, сокращение инвестиций и рост тарифов на энергоносители.
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