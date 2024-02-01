FPV-дроны группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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