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FPV-дроны группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

FPV-дроны группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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