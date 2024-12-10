«Серьезное подспорье»: в РФ ответили на слова Пентагона о невозможности «Орешника» поменять ход СВО

Баллистическая дальнобойная ракета «Орешник» может сыграть одну из ключевых ролей в решении задач Спецоперации, полагает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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