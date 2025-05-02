Александр Рар объяснил, почему в действительности испортились отношения России и Германии

Eduard Потому что Германия плюнула на свои национальные интересы и превратилась в раба США! Тогда не сейчас!

Eduard Германией стали как колонией управлятьчто ей делать,как ей жить.Теряч мпллиарды на газопроводе они теряют на миллиардных подарках Украине.Капитализм исчез? Деньги не важны стали?