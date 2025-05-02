В настоящий момент отношения между Россией и Германией находятся в своей низшей точке за последние несколько десятков лет.
Александр Рар объяснил, почему в действительности испортились отношения России и Германии
Комментарии
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Eduard
Потому что Германия плюнула на свои национальные интересы и превратилась в раба США! Тогда не сейчас!
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13 час.
Eduard
Германией стали как колонией управлятьчто ей делать,как ей жить.Теряч мпллиарды на газопроводе они теряют на миллиардных подарках Украине.Капитализм исчез? Деньги не важны стали?
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13 час.
Eduard
Потом у Германии развилась жажда чужих территорий! Жаль что свои территгрии у Польши почему-то забирать е хотят! Даже странно! Ещё стране как тупая Польша сдавшачся Германии не победитель Германии заполучила эти земли!Тоже секрет!
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13 час.
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