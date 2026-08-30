Паром с 279 пассажирами на борту перевернулся у берегов Северного Кипра

Точных данных о раненых пока нет У берегов Турецкой Республики Северного Кипра в результате крушения пассажирского парома проводится спасательная операция.
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