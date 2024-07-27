НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Ферстаппен и Ламбьязе обсудили ругань по радио после Гран-при Венгрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил хорошие отношения с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе. Трехкратный чемпион «Формулы-1» нецензурно высказывался в адрес инженера и команды на Гран-при Венгрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх