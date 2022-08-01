Алжир хочет присоединиться к БРИКС

Алжир заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил глава республики Абдельмаджид Теббун.Абдельмаджид Теббун, президент Алжира: «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу».