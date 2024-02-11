123 новых точки концентрации талантов начнут работу в 2024 году

В 74 регионах России на базе библиотек создано 297 точек концентрации талантов «Гений места», сообщила на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Креативный экспорт: новые горизонты» cтатс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.
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