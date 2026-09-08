В Заполярье разработают модуль для превращения любого катера в безэкипажный

Модуль «Искра» для превращения любого катера в безэкипажный создадут в Мурманской области, сообщил разработчик проекта «Герои тумана» генеральный директор научно-производственного комплекса «Прогресс» Иван Суханов 8 сентября в интервью ТАСС.
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