В Нижегородской области стартовал Всероссийский зимний марафон «Сила России»

Мероприятия марафона «Сила России» — фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов — будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на запуске марафона в Ханты-Мансийске.
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