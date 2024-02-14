В Нижегородской области стартовал Всероссийский зимний марафон «Сила России»

Мероприятия марафона «Сила России» — фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов — будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на запуске марафона в Ханты-Мансийске.