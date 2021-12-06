Ни США, ни Евросоюз не желают признавать "красные линии" от России, хорошо, но тогда не вернуться ли к т.н. "проекту Сахарова"?

(достоверных данных о том, что именно Сахаров инициировал тему мегацунами на побережье США просто и нет, да и сама эта идея после изучения была признана недееспособной, но время не стоит на месте и мысль человека о быстрейшем уничтожении себе подобных также не знает запретов и возможно на нынешнем этапе и есть некие варианты, способные реанимировать заброшенный проект, ну и, наконец, а кто сказал, что психология игры в кары так уж сильно отличается от отдельных моментов в геополитике?) Я не из тех людей, чтобы доводить до мордобоя, я извиняюсь за это слово.