Наш флаг над бандеровской «дорогой жизни»: гарнизон ВСУ в Угледаре отрезан от тыла

Радомир Маркуш 2 августа 2024 г., 21:19 А «херои», засевшие в Константиновке, рассказали, что с передка никто не возвращается Появилось видео неожиданного прорыва армии России на трассу Константиновка — Угледар.
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