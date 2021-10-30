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Вызывающее поведение Польши заставило немцев требовать ее исключения из ЕС

Вызывающее поведение Польши заставило немцев требовать ее исключения из ЕС

Варшава не должна платить штрафы, наложенные Европейским судом, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

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Екатерина
Позиция Польши по отстаиванию национальных интересов заслуживает уважения. Есть чему поучиться у поляков постоянно кающейся, бесхребетной и беззубой Москве.
Виталий Литвинов
Задолбала ваша русофобская братия. Не нравится Москва: чемодан-вокзал-Тель Авив-Фашингтон-Лондон, везде вас примут с распростёртыми объятьями, если зелень имеется, а если нет. то сидите в так вами ненавидимой стране и не высовывайтесь.
Екатерина
«Я – странный человек, в любые времена Люблю свою страну, и это – внутривенно, И не взирая на… когда моя страна Меня за невраньё не любит откровенно!..» Юнна Мориц
Виталий Литвинов
"Страшная это все-таки штука – махровая обывательщина! Которой к болтливому рту приставили микрофон, или дали в шаловливые ручки клавиатуру. Приличному человеку это не страшно – у него и чувство меры присутствует и воспитания достаточно. А этим жизнь не мила, если нет хайпа. А если он есть и можно на его фоне отсвечивать, то все остальное совершенно неважно." Юрий Селиванов

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