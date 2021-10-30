Вызывающее поведение Польши заставило немцев требовать ее исключения из ЕС

Андрей ОрловПолитикаВызывающее поведение Польши заставило немцев требовать ее исключения из ЕС Варшава не должна платить штрафы, наложенные Европейским судом, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаПозиция Польши по отстаиванию национальных интересов заслуживает уважения. Есть чему поучиться у поляков постоянно кающейся, бесхребетной и беззубой Москве.ВЛВиталий ЛитвиновЗадолбала ваша русофобская братия. Не нравится Москва: чемодан-вокзал-Тель Авив-Фашингтон-Лондон, везде вас примут с распростёртыми объятьями, если зелень имеется, а если нет. то сидите в так вами ненавидимой стране и не высовывайтесь.ЕЕкатерина«Я – странный человек, в любые времена Люблю свою страну, и это – внутривенно, И не взирая на… когда моя страна Меня за невраньё не любит откровенно!..» Юнна МорицВЛВиталий Литвинов"Страшная это все-таки штука – махровая обывательщина! Которой к болтливому рту приставили микрофон, или дали в шаловливые ручки клавиатуру. Приличному человеку это не страшно – у него и чувство меры присутствует и воспитания достаточно. А этим жизнь не мила, если нет хайпа. А если он есть и можно на его фоне отсвечивать, то все остальное совершенно неважно." Юрий СеливановКомментировать
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