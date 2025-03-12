Подготовка граждан к военной службе по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации из числа призывников осуществляется в образовательных организациях ДОСААФ России Астраханской области по направлению военных комиссариатов муниципальных образований Астраханской области.
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