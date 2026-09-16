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Этот таинственный мир

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Математические ошибки эволюционных моделей и парадокс скрытой симметрии

Математические ошибки эволюционных моделей и парадокс скрытой симметрии

Эволюционные модели могут показывать ложные выводы из-за скрытой математической двусмысленности, при которой разные сценарии развития видов генерируют абсолютно одинаковые статистические данные.

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