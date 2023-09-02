Зачем украинцы распиливают кассетные снаряды и достают их содержимое для снаряжения дронов

Гражданские беспилотные летательные аппараты, массово применяемые в зоне спецоперации в качестве боевых, стали носителями совершенно разного вооружения, начиная от самодельных бомб и обычных гранат, заканчивая выстрелами для РПГ-7 и даже противотанковыми авиабомбами времён Великой Отечественной войны.
Популярные статьи
- Сара Вагенкнехт: Мы не желаем чтоб немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией
- Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров
- Фронтовой бомбардировщик Су-24М морской авиации ЧФ уничтожил ещё один украинский катер у острова Змеиный
Свежие комментарии