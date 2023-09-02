Военное обозрение

3 530 подписчиков

Зачем украинцы распиливают кассетные снаряды и достают их содержимое для снаряжения дронов

Зачем украинцы распиливают кассетные снаряды и достают их содержимое для снаряжения дронов

Гражданские беспилотные летательные аппараты, массово применяемые в зоне спецоперации в качестве боевых, стали носителями совершенно разного вооружения, начиная от самодельных бомб и обычных гранат, заканчивая выстрелами для РПГ-7 и даже противотанковыми авиабомбами времён Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх