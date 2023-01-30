Повысят еще на 14%. Пенсионеров ждет рекордная прибавка в феврале

Пенсионерам рассказали о прибавке к выплатам, которые многие будут получать в течение февраля. Индексация будет максимальной за последние годы, а перечислять выплаты с учетом повышения будут пожилым гражданам, у которых есть особый почетный статус.
Пенсионерам рассказали о прибавке к выплатам, которые многие будут получать в течение февраля. Индексация будет максимальной за последние годы, а перечислять выплаты с учетом повышения будут пожилым гражданам, у которых есть особый почетный статус.
Свежие комментарии