Крупная стоматологическая клиника появится в Перово по программе реновации

В Перово постоят первую стоматологическую поликлинику в рамках реновации и в соответствии со столичной Адресной инвестиционной программой в 2025 году, о чем сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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