Крупная стоматологическая клиника появится в Перово по программе реновации

В Перово постоят первую стоматологическую поликлинику в рамках реновации и в соответствии со столичной Адресной инвестиционной программой в 2025 году, о чем сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.