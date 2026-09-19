The Telegraph: решение США начать войну против Ирана было просчётом

Издание The Telegraph опубликовало материал, в котором решение США начать военную операцию против Ирана рассматривается как просчёт.
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