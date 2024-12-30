Читательница Мойки78 почитала пост, что мусорную площадку зачистили. Не поленилась. Сходила, сделала видеоэкскурсию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Читательница Мойки78 почитала пост, что мусорную площадку зачистили. Не поленилась. Сходила, сделала видеоэкскурсию.