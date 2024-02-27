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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Собянин: В медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

В больницах и школах Москвы продолжают тестировать инновации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что более 110 отечественных инновационных разработок прошли апробацию в московских больницах, а в школах – свыше 40.

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