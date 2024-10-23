"Аллах покарает": учительнице начали угрожать после замечания школьнице в хиджабе

Сергей Федотов

Ислам никогда не был традиционной религией. Россия, а в прошлом Русь присоединяла к себе мусульманские регионы, и не запрещала им их религию. Только и всего. Традиционная религия на Руси - православие. Эдак вы с вашей непревзойдённой логикой и иудаизм назовёте традиционной для России. Живут же у нас евреи и немало.