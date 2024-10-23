Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Морозов
    Русские Прошмондолки неужелее вам вам так безразлична судьба России что вы за каждый таджикл узбекский киргизский чле...Озвучена "страшна...
  • Русский Россиянин
    Их надо выселять за угрозу вместе с диаспорами и диаспора объявить террористическими организациями неужели непонятно ..."Аллах покарает":...
  • Владимир Андрианов
    Не могу понять, почему мы должны оправдываться. Есть корейские солдаты или нет, это наше с Кореей дело. Почему Запад ...В КНДР впервые оф...

"Аллах покарает": учительнице начали угрожать после замечания школьнице в хиджабе

"Аллах покарает": учительнице начали угрожать после замечания школьнице в хиджабе

НовостиВолгограда.ру Право делать иначе: чего хотела добиться волгоградская школьница в хиджабе Инцидент в волгоградской школе породил бурную дискуссию о религиозной свободе, светскости и подростковых провокациях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Ислам никогда не был традиционной религией. Россия, а  в прошлом Русь присоединяла к себе мусульманские регионы, и не запрещала им их религию. Только и всего. Традиционная религия на Руси - православие. Эдак вы с вашей непревзойдённой логикой и иудаизм назовёте традиционной для России. Живут же у нас евреи и немало.
Ответить
1 час.
НМ
Наталья Мусинова
Аллах ее  за гордыню  покарает  и за  неуважение к старшим , за эгоизм .  Об этом девчушка, выпендриваясь, даже и не подумала.
Ответить
1 час.
РР
Русский Россиянин
Их надо выселять за угрозу вместе с диаспорами и диаспора объявить террористическими организациями неужели непонятно для нашего правительства депутатов и президента
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх