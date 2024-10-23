НовостиВолгограда.ру Право делать иначе: чего хотела добиться волгоградская школьница в хиджабе Инцидент в волгоградской школе породил бурную дискуссию о религиозной свободе, светскости и подростковых провокациях.
"Аллах покарает": учительнице начали угрожать после замечания школьнице в хиджабе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Ислам никогда не был традиционной религией. Россия, а в прошлом Русь присоединяла к себе мусульманские регионы, и не запрещала им их религию. Только и всего. Традиционная религия на Руси - православие. Эдак вы с вашей непревзойдённой логикой и иудаизм назовёте традиционной для России. Живут же у нас евреи и немало.
Ответить
1 час.
НМ
Наталья Мусинова
Аллах ее за гордыню покарает и за неуважение к старшим , за эгоизм . Об этом девчушка, выпендриваясь, даже и не подумала.
Ответить
1 час.
РР
Русский Россиянин
Их надо выселять за угрозу вместе с диаспорами и диаспора объявить террористическими организациями неужели непонятно для нашего правительства депутатов и президента
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии