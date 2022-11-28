В Гааге проигнорировали заявления России об использовании химоружия Украиной

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия, заявил посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия, заявил посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
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