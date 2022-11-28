Поболтаем

52 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

В Гааге проигнорировали заявления России об использовании химоружия Украиной

В Гааге проигнорировали заявления России об использовании химоружия Украиной

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия, заявил посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх