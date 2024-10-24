В Linux исключили россиян из списка ответственных за развитие его компонентов

Разработчик Linux внес изменение в состав мейнтейнеров подсистем ядра операционной системы Linux (ответственные за оценку изменений в проекте с открытым исходным кодом), исключив их него всех специалистов из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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