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В Linux исключили россиян из списка ответственных за развитие его компонентов

В Linux исключили россиян из списка ответственных за развитие его компонентов

Разработчик Linux внес изменение в состав мейнтейнеров подсистем ядра операционной системы Linux (ответственные за оценку изменений в проекте с открытым исходным кодом), исключив их него всех специалистов из России.

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