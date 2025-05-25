Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Витушкин
    Эти люди ничего не боятся. Коррупционная борьба в России построена так, что воровать и брать взятки выгоднее всего в ...Предсмертная запи...
  • Гулька
    Дай Бог, чтобы стрелявшего не нашли. Полиции нужно приложить все силы, чтобы этот герой оставался неизвестным! Из-за ...Массовый набег ми...
  • Александр Ляшенко
    Юлия Белова, и вычислять не надо, это дело рук Пескова и его жены Навки.И похоже на Пескова нет никакой управы, Путин...«Пятая колонна»: ...

Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Не такой уж серьезный историк Представьте, сидите вы как-то на кухне, завариваете чай, и тут к вам заходит сосед с вопросом: «А ты в курсе, сколько земель мы подарили во время правления Ельцина?» Сначала вы пожимаете плечами, думаете: «Опять исторические байки», — но потом замечаете в его глазах искру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх