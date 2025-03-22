«Готов всех собачников облить бензином и сжечь»: депутат Госдумы призвал перестать защищать бродячих псов

леонид рыбаков

СИДЕТЬ НА ПРИРОДЕ КОРМИТЬ СОБАЧЕК ОСТАТКАМИ ШАШЛЫКА ТАК КЛАССНО СМОТРЕТЬ КАК ОНА РАДУЕТСЯ КОСТОЧКЕ ИЛИ НА КУХНЕ КОТЛЕТКУ С КОЛБАСОЙ УПЛЕТАТЬ И КУСОЧКИ СОБАЧКЕ ДАВАТЬ . А ВЕДЬ ТО МЯСО ЧТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЭТО МЯСО НЕ ХИЩНИКОВ ..А СОБАКИ ЭТО ХИЩНИК ХОТИТЕ ВЫ ЭТОГО ИЛИ НЕ ХОТИТЕ . ВСЮ ЖИЗНЬ В МАРТЕ ИХ ОТСТРЕЛИВАЛИ ---даже в **Собачьем сердце ** это увековечено Эта таже история что и толерантность в отношении лгбд в европе --один в один Люди уже бегут от туда . А НАМ ОТ СОБАК КУДА БЕЖАТЬ .