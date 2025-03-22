БлокнотРУ Депутат Государственной думы Николай Цед предложил радикальное решение проблемы бездомных собак, заявив, что их можно использовать для производства мыла.
«Готов всех собачников облить бензином и сжечь»: депутат Госдумы призвал перестать защищать бродячих псов
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М
ММ
Не опошляйте! Дети- цветы жизни. Ни одна собака не стоит слезинки ребенка!
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3 час.
леонид рыбаков
СИДЕТЬ НА ПРИРОДЕ КОРМИТЬ СОБАЧЕК ОСТАТКАМИ ШАШЛЫКА ТАК КЛАССНО СМОТРЕТЬ КАК ОНА РАДУЕТСЯ КОСТОЧКЕ ИЛИ НА КУХНЕ КОТЛЕТКУ С КОЛБАСОЙ УПЛЕТАТЬ И КУСОЧКИ СОБАЧКЕ ДАВАТЬ . А ВЕДЬ ТО МЯСО ЧТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЭТО МЯСО НЕ ХИЩНИКОВ ..А СОБАКИ ЭТО ХИЩНИК ХОТИТЕ ВЫ ЭТОГО ИЛИ НЕ ХОТИТЕ . ВСЮ ЖИЗНЬ В МАРТЕ ИХ ОТСТРЕЛИВАЛИ ---даже в **Собачьем сердце ** это увековечено Эта таже история что и толерантность в отношении лгбд в европе --один в один Люди уже бегут от туда . А НАМ ОТ СОБАК КУДА БЕЖАТЬ .
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1 час.
Александр Попов
Всех БЕЗ ПОВОДКА и НАМОРДНИКА ЛИКВИДИРОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!
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24 мин.
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