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Новости Тамбова

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Спортивный и сырный фестиваль, а также немного музыки: афиша от «Блокнот Тамбов»

Спортивный и сырный фестиваль, а также немного музыки: афиша от «Блокнот Тамбов»

Общество, 6 минут назад Читайте также: Центральный рынок сдал чужой павильон в субаренду и проиграл суд Более 38 тысяч «умных» электросчётчиков установили в Тамбовской области На неделю перекроют одну из улиц в центре Тамбова Июль стремительно движется к своему завершению.

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