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Нуну Мендеш: «Если Роналду вернется в сборную, мы встретим его с распростертыми объятиями»

Нуну Мендеш: «Если Роналду вернется в сборную, мы встретим его с распростертыми объятиями»

Защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о возможном возвращении Криштиану Роналду в национальную команду.

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