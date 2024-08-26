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Школы могут сами определять продолжительность учебной недели

Школы могут сами определять продолжительность учебной недели

Забайкальские школы получили право самостоятельно определять продолжительность учебной недели. Это заявление сделала заместитель руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Динара Ульданова во время прямого эфира.

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