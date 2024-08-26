Школы могут сами определять продолжительность учебной недели

Забайкальские школы получили право самостоятельно определять продолжительность учебной недели. Это заявление сделала заместитель руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Динара Ульданова во время прямого эфира.
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