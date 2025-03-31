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«Нам неважно, чей вы там солдат»: иранский чиновник пообещал удары по американским военным базам в случае атак на Иран с их территории

«Нам неважно, чей вы там солдат»: иранский чиновник пообещал удары по американским военным базам в случае атак на Иран с их территории

В Тегеране ответили на угрозы со стороны Вашингтона по поводу ядерной сделки. Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил буквально следующее:Если Иран не заключит ядерную сделку, то его ожидают невиданные этой страной бомбардировки.

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