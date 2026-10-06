Песков прокомментировал обвинения ФРГ в адрес РФ о ведении "теневой войны"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Обвинения со стороны Германии о якобы ведении Россией "теневой войны" безосновательны и не имеют реальной аргументации, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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