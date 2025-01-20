Он принимал Ови в Белом доме и приглашал на Рождество.Какая она — главная спортивная новость дня? Кто-то оформил хет-трик? Выдал сухой матч? Продлил серию побед и оказался на пороге рекорда? Андердог остановил на пути к кубку фаворита? Однако в нашем непредсказуемом мире таковым может стать высказывание президента.