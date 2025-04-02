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Царьград

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NRJ не уведомила "Газпром-медиа" о расторжении контракта из-за бренда в Донецке

NRJ не уведомила "Газпром-медиа" о расторжении контракта из-за бренда в Донецке

"Газпром-медиа" отрицает получение уведомлений от французской NRJ о разрыве контракта из-за использования бренда в Донецке.

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