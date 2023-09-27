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Дом Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса». Там находились дети игрока, они не пострадали

Дом Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса». Там находились дети игрока, они не пострадали

Инцидент произошел 20 сентября, в день матча «Севильи» и «Ланса» в Лиге чемпионов (1:1).  Злоумышленники проникли в дом, когда там находились четверо детей Рамоса и два воспитателя.

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