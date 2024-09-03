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Захарова: ни МУС, ни киевский режим не имеют ничего общего с правом

Захарова: ни МУС, ни киевский режим не имеют ничего общего с правом

РИА Новости/Григорий Сысоев Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ратификацию Украиной Римского статута МУС с семилетней отсрочкой преследования граждан этой страны за военные преступления.

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