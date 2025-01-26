«Падение в бездну» перед засыпанием: Почему мозг резко пробуждает нас на пороге сна?

Погружение в объятия сна — процесс, который кажется нам таким простым и естественным. Но порой, на самом краю забытья, когда сознание уже готово отпустить контроль, нас вдруг словно подбрасывает на пружине.
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