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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо об увольнении из «Реала»: «У меня остался шрам, но это в прошлом – пора двигаться дальше. У «Челси» большой потенциал, я могу снова получать удовольствие от работы»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо признался, что неудачный период в « Реале » огорчил его. Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025 года и был уволен в январе 2026-го.

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