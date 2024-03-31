О теории и практике демократии. Часть I

Слово «демократия» давно вошло в русский язык в качестве самостоятельного термина и понятия. Когда-то его можно было перевести как «власть граждан» или лучше «власть народа» в смысле некоторой формы организации публичной власти, в которой «демос» осуществляет власть.
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