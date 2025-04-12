Пресса США о модернизированном «Чинуке» в высокопарных тонах: новый тяжелый вертолет CH-47F Block II повышает возможности армии

Ставший достаточно знаменитым вертолет Boeing CH-47 Chinook длительное время был основой парка тяжелой транспортной авиации армии США.
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