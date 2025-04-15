Даванков требует отчета от Мизулиной: куда потрачены 200 млн рублей бюджета?

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Екатерину Мизулину отчитаться о расходовании 200 миллионов рублей, выделенных её организации «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».
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