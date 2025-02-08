РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    И что? Всë в порядке? А где же арестованные пароходы?В "Ростелекоме" з...
  • Evgeni Velesik
    Конечно у нас Электрозаводская в настоящее время не нужны? Главное танцы!Пожар в здании бы...
  • Evgeni Velesik
    Конечно в квартирах "хрущëвках" камины не поставить! Наверное плеснула много розжига, да ещё на горящие угли?Камин взорвался в...

Мишустин: значимость науки в развитии России продолжает стремительно расти

Мишустин: значимость науки в развитии России продолжает стремительно расти

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Значимость науки в социально-экономическом развитии России продолжает стремительно расти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Молодым, только молодым учёным внимание и заботу чиновников, и никому больше, остальным отойти подальше от молодых, которые имеют потенциал, а раскроется ли этот потенциал неважно! И нечего всяким немолодым соваться к государственным и научным чиновникам со всякой ерундовиной - какими-то новыми фундаментальными знаниями в естествознании и гуманитаристике, а то и вовсе бесполезным, не нужным никому эволюционирующим всезнанием! И любые изобретения от немолодых даром не нужны российским чиновникам! То ли дело молодые, придумают выдающуюся новацию по изменению формы головки гвоздя, и сразу им за это премия и почёт, и введение в депутаты в Госдуму! 😜
Ответить
16 час.
наверх