Мишустин: значимость науки в развитии России продолжает стремительно расти

Александр Макеев

Молодым, только молодым учёным внимание и заботу чиновников, и никому больше, остальным отойти подальше от молодых, которые имеют потенциал, а раскроется ли этот потенциал неважно! И нечего всяким немолодым соваться к государственным и научным чиновникам со всякой ерундовиной - какими-то новыми фундаментальными знаниями в естествознании и гуманитаристике, а то и вовсе бесполезным, не нужным никому эволюционирующим всезнанием! И любые изобретения от немолодых даром не нужны российским чиновникам! То ли дело молодые, придумают выдающуюся новацию по изменению формы головки гвоздя, и сразу им за это премия и почёт, и введение в депутаты в Госдуму! 😜