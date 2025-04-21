Обошлось без жертв. Прокуратура заинтересовалась обрушением подпорной стены во Владивостоке

Во Владивостоке проводится проверка по факту обрушения подпорной стены на улице Лесной, 153д, расположенной вблизи детского сада, сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Приморскому краю.
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