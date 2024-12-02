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Юрист рассказала о введении новой выплаты для малообеспеченных семей

Юрист рассказала о введении новой выплаты для малообеспеченных семей

Вишневская утверждает, что государство вернёт некоторым русским "налоговый кэшбек" за 2025 годЮрист Виктория Канишевская рассказала агентству "Прайм", что в следующем году вступит в силу закон, имеющий большое значение для семей с двумя и более детьми.

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