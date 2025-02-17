Мать курганского ученика пожаловалась на конфликт с сыном сотрудницы полиции

В школе №48 Кургана произошел инцидент между учениками 7-го и 8-го классов. После него за пределами школы в разборке с младшим учеником приняла участие мать старшего подростка, которая работает в правоохранительных органах, и педагог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии