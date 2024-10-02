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Новое уголовное дело и обыски – скандал вокруг Лерчек и Артёма Чекалина

Новое уголовное дело и обыски – скандал вокруг Лерчек и Артёма Чекалина

Новое уголовное дело и обыски – скандал вокруг Лерчек и Артёма Чекалина Евгения КомароваВалерия Чекалина или Лерчек, как многие знают блогершу, оказалась фигуранткой нового уголовного дела вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным.

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