Новое уголовное дело и обыски – скандал вокруг Лерчек и Артёма Чекалина Евгения КомароваВалерия Чекалина или Лерчек, как многие знают блогершу, оказалась фигуранткой нового уголовного дела вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным.
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