Новое уголовное дело и обыски – скандал вокруг Лерчек и Артёма Чекалина Евгения КомароваВалерия Чекалина или Лерчек, как многие знают блогершу, оказалась фигуранткой нового уголовного дела вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным.