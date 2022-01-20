«Через полтора месяца начались побои». Истории девушек, ставших жертвами ала качуу — кыргызской разновидности «кражи невесты»

Айсымбат Токоева Иллюстрация: Таня Сафонова / Медиазона В начале апреля кыргызстанцев потрясла смерть 26-летней Айзады Канатбековой, которую похитили для насильственного брака и нашли задушенной в машине человека, собиравшегося стать ее мужем.
Айсымбат Токоева Иллюстрация: Таня Сафонова / Медиазона В начале апреля кыргызстанцев потрясла смерть 26-летней Айзады Канатбековой, которую похитили для насильственного брака и нашли задушенной в машине человека, собиравшегося стать ее мужем.
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