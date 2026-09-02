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Царьград

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Главное за ночь 2 сентября: ночной налет и дипломатический ультиматум

Главное за ночь 2 сентября: ночной налет и дипломатический ультиматум

Как Россия отразила массированную атаку БПЛА и что заявил Путин. Ночь на 2 сентября 2026 года стала одной из самых напряженных для систем противовоздушной обороны России за последние месяцы.

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