Терапевт Звонков: Международная классификация болезней не подходит России

Терапевт Андрей Звонков поделился сведениями о том, что специалисты Министерства Здравоохранения Российской Федерации могут остановить работу над способами применения Международной классификации болезней, решив создать собственную РКБ.
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