Живая Кубань

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Взрыв бытового газа в жилом доме, Маск устроил опрос пользователей: что произошло, пока вы спали

Взрыв бытового газа в жилом доме, Маск устроил опрос пользователей: что произошло, пока вы спали

Взрыв бытового газа в жилом доме, Маск устроил опрос пользователей: что произошло, пока вы спали1. Взрыв бытового газа  произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по уточненным данным, девять человек пострадали и один погиб.

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