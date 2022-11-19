Взрыв бытового газа в жилом доме, Маск устроил опрос пользователей: что произошло, пока вы спали

Взрыв бытового газа в жилом доме, Маск устроил опрос пользователей: что произошло, пока вы спали1. Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по уточненным данным, девять человек пострадали и один погиб.