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Женщина скончалась от анафилактического шока в московской частной клинике

Женщина скончалась от анафилактического шока в московской частной клинике

В Москве расследуют смерть женщины в одной из частных клиник. Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 26 января, в медцентре «Клиника доктор Анкер», где 38-летняя женщина находилась с декабря 2021 года из-за проблемы бесплодия, сообщает РЕН ТВ.

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